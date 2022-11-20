Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halıdere Yalı Mahallesi 2047. Sokak'ta İbrahim K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.



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