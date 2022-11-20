Kocaeli'de seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda ilerleyen Abdülkadir Keskinoğlu idaresindeki 34 FYJ 127 plakalı taksinin motor bölümünde yangın çıktı.



Durumu fark eden sürücü, aracını park ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, takside hasara yol açtı.









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