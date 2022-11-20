Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yol kenarındaki seyyar satıcı arabası üzerine bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Kemalpaşa Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde yol kenarında seyyar satıcı arabası üzerinde şüpheli çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak yolu trafiğe kapattı.

Bomba imha uzmanları, güvenlik önlemi altında çantayı fünyeyle patlattı.

Çantanın içerisinde kıyafet olduğunu belirleyen ekipler, yolu yeniden trafiğe açtı.

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