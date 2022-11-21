Kocaeli'de otomobilin çarptığı elektrikli motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motorlu bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Güzeller Mahallesi 952/4 Sokak'ta K.Ç. idaresindeki 41 AHJ 950 plakalı otomobil park etmek için geri manevra yaptığı sırada E.A'nın kullandığı elektrikli motorlu bisiklete çarptı.

Yaralanan E.A, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



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