Kocaeli'de 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir iş yerine ait depoda 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bir iş yerine ait depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş, satışa hazır 658 adet paketlenmiş halde 6 ton 580 kilogram sıvı deterjan ele geçirildi.

Sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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