Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnönü Mahallesi 1966 Sokak'ta ilerleyen Halil İ. idaresindeki 78 AF 534 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını park ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, otomobilde hasar meydana geldi.





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