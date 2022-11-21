Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde seyreden Ü.D. idaresindeki 41 J 4214 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan Sayan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sayan, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü Ü.D, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.