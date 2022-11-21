Kandıra'da sportif yetenek taramasıyla keşfedilen çocuklar antrenmanlara başladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında 1250 kişi arasından seçilen 40 öğrenci antrenmanlara başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 13 antrenör tarafından 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri arasından sportif yeteneği bulunan 40 kişi belirlendi.

Temel motorik özellikleri geliştirmek amacıyla antrenmanlara tabi tutulacak öğrenciler, koordinasyon, mekik, denge ve reaksiyon testlerinin ardından yatkın oldukları spor branşlarına yönlendirilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş, AA muhabirine, ilçede son yıllarda spor anlamında çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini, Kandıra sporunun güzel yere geldiğini anlattı.

Ragbi, güreş ve dalga sörfünde çok başarılı takımlara sahip olduklarını dile getiren Güneş, "İlçemizi Türkiye'nin her köşesinde en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu çocuklarımız takımlarımızın alt yapısını oluşturacak. Spor geleceğimiz adına daha da ümitliyiz. Gençlerimizi kabiliyetlerine göre yönlendirmek, spor adına çok büyük başarıların gelmesine vesile olacak." diye konuştu.



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