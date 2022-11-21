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Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

AA

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

KOCAELİ (AA) - Gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile yakınları da hazır bulundu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca gönderilen sanıklar ve olayla ilgili kişilere ait HTS ve dijital materyal inceleme raporu okundu.

Dosyadaki tüm belge ve delillerin okunmasının ardından cumhuriyet savcısı, dosyanın tekemmül ettiğini, kovuşturmanın genişletilmesine gerek olmadığını belirterek, esas hakkında mütalaa verdi.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan Ramazan Ö'nün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "vahim nitelikte silah bulundurma" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası, Ersin K. ve Burhan P'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, sanıkların "vahim nitelikte silah bulundurmaya azmettirme" suçundan beraatleri istendi.

Savcı, tutuklu sanıklardan Hasan Emre Ç. ve Ferhat Y'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına, ayrıca "vahim nitelikte silah bulundurma" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan beraatini istediği Ramiz S'ye ise "vahim nitelikte silah bulundurma" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilmesini talep etti.

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Emrah Y'nin "vahim nitelikte silah bulundurma" suçundan beraatine, Can Y, Kadir Y. ve Özgür T'nin "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılmalarına, Erdal T, Erdal Y. ve Yadigar B. ile Abdullah Y'nin "suç delillerini değiştirmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını talep eden Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ramazan Ö, Ferhat Y, Hasan Emre Ç. ve Ramiz S'nin "silah bulundurma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Söz verilen katılanlar, mütalaaya katıldıklarını ifade etti.

Katılan avukatı Cahit Çiftçi, mütalaaya iştirak ettiğini belirterek, sanıkların indirim yapılmaksızın cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan Hasan Emre Ç, olayda yardım yataklık yapmadığını öne sürdü. Tek kusurunun "kendisini korumak amacıyla silah isteyen kişiye aracılık yapmak" olduğunu, olaya herhangi bir katkısının bulunmadığını ileri süren Hasan Emre Ç, bu hususların dikkate alınarak hakkında karar verilmesini talep etti.

Sanık Ramazan Ö, "kiralık katil" olmadığını, kimseden emir almadığını, tutuklu sanık Ersin K'yi tanımadığını öne sürerek, kendisine "vatan haini" demesi üzerine etkilendiğini, korkutmak amacıyla olay yerine gittiğini, öldürmek istese oturduğu yerden kalkmadan vurabileceğini aktardı.

Ramazan Ö, "Kendisi vurulduktan sonra ağza alınmayacak küfürler de etti, ben maktulü de tanımam, ayrıca tasarlama da yoktur, en çok tehditten ceza alıp kısa sürede çıkacağımı hesaplamıştım ancak olayın bu aşamaya geleceğini kimse bilmiyordu." diye konuştu.

Diğer sanıklar da mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre talep ettiklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, tutuklu sanık Ersin K. ile görüştüğü öne sürülen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye soruşturma açılabilmesi için bildirimde bulunulduğu ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

- Süreç

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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