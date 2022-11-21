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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alan yandı

AA

Kocaeli'de yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alan yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kefken Mahallesi Pempe Kayalıklar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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