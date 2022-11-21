Kocaeli'de yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alan yandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kefken Mahallesi Pempe Kayalıklar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.





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