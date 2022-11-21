Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Ramazan orucu ve bayram ne zaman 2023?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde arızalanan tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa D. idaresindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen arızalanarak sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı tıra arkadan çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sürücü Mustafa D. ile Hatice D. ve Mehmet Emin D. hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.