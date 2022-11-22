Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kovalamaca sonucu durdurulan bir araçta 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Körfez ilçesinde yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan bir araç kovalamaca sonucu yakalandı.

Aramada, 91 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol, 2 adet farklı marka parfüm ile 2 adet telefon ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı.











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