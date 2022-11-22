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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Emniyet ekiplerince, kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim yapıldı.

Ekiplerce 365 okul ve çevresi, 3 bin 681 şahıs, 115 umuma açık iş yeri, 85 park ve bahçe ile 24 metruk bina kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

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