Karamürsel'de çiftçiye hibe mazot desteği

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında Karamürsel ilçesinde çiftçilere hibe mazot desteği veriyor.

Altınkemer Tesisleri'nde düzenlenen çiftçiye mazot destek kartı dağıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, çiftçilere verdikleri desteklerden bahsetti.



Karamürsel'de çiftçiye 14 bin 500 litre mazot desteği yapacaklarını bildiren Aydınlık, "Toplamda Kocaeli'de 2 milyon 700 bin litre mazot desteğimiz oluyor. Bunun maddi değeri 75 milyon lira. Tarımdaki, hayvancılıktaki desteğimizi herkes biliyor. Tohumdan meyve fidanlarına, gübreden tarımsal faaliyetlerde kullanılan mekanizasyonlara kadar birçok alanda desteklerimiz devam etmektedir." dedi.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da yaşamak ve var olmak için üretmeleri gerektiğini kaydetti.

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci ise projelerin çok güzel olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesine teşekkür etti.



Fulacık Mahallesi'nde hurma, ceviz ve erik yetiştiriciliği yapan çiftçi Şule Can (25) mazot yardımı için çok teşekkür ederek, desteklerinin devamını beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 1400 çiftçiye akaryakıt kartı dağıtıldı.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.



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