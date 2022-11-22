Kocaeli'de bir otomobilde 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin multimedya paneline gizlenmiş 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dün Anadolu Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın multimedya paneline gizlenmiş 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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