Kocaeli'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Hacı P. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, olay tarihinde kendisinin başka bir suçtan firari olduğu için eşinin kendisine "Seni polislere yakalatacağım." diyerek mutfağa gidip bıçak aldığını, eşinin kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçağı alıp yere attığını belirtti.

Sanık Hacı P, eşinin kendisine "Seni de çocuğunu da öldüreceğim." diye bağırarak mutfağa gidip yeniden bıçak aldığını ve kendisine saldırarak sağ el bileğinden yaraladığını savundu.

Çocuğuyla evden çıktığını, eşinin ise peşlerinden koştuğunu dile getiren sanık, mahalleden yardım istediği iki kişinin kendisini Sapanca'ya bıraktığını söyledi.

Sapanca'da halasının oğlunun evindeyken polislerin geldiğini ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gittiğinde eşi Ayşe P'nin öldüğünü öğrendiğini ifade eden Hacı P, "İnsan sevdiğine kıymaz, ben eşimi seviyordum." dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.​​​​​​​





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