Kocaeli'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen S.E. idaresindeki 06 TUB 01 plakalı otomobil, aynı istikametteki C.Ş'nin kullandığı 34 BYV 35 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan A.E. yaralandı.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.