Kocaeli'de 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince, İzmit ilçesinde uyuşturucu madde ticari yaptığı belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.





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