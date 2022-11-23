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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

AA

Kocaeli'de kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullanılmayan binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1320 Sokak'ta kullanılmayan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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