Kocaeli'de kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullanılmayan binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1320 Sokak'ta kullanılmayan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.



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