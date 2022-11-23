Kocaeli'de araçtan akü hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de araçlardan akü çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesinde araçların akülerinin çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Tespitler sonucunda İ.H.A. ile D.Y. otodan hırsızlık suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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