Düzce'nin alüvyon yapısı depremde sarsıntının etkisini artırıyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Düzce'nin alüvyon yapısının kalın olmasının depremde sarsıntı etkisini büyüttüğünü kaydetti.

Ulutaş, AA muhabirine, Düzce'nin deprem beklenen bir bölge olduğunu, 1999'da da burada afet meydana geldiğini anımsattı.

Düzce'nin zemininde alüvyon yapı bulunduğunu aktaran Ulutaş, "Alüvyon yapısı kalın bir bölge olduğu için depremde sarsıntının etkisi büyüyor. Ben burada zemin büyütmesi çalışmıştım. Dolayısıyla zemin büyütmesi kayalık zeminlere göre daha fazla oluyor ve etkileri de daha yüksek olabiliyor. Asıl dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de budur." dedi.

Doç. Dr. Ulutaş, 1999 depreminden sonra yönetmeliklerde önemli değişiklikler yapıldığına dikkati çekerek, geçmişe göre yapılaşmanın iyi durumda olduğunu, deprem yönetmeliğinin de geliştiğini vurguladı.



Marmara Depremi'nin ardından çıkarılan 2007 ve 2019'daki deprem yönetmeliklerinin çok daha iyi olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Ancak bunların denetimlerinin iyi yapılmasıyla birlikte gelecekte deprem zararlarından çok daha az etkileneceğimizi bekliyoruz. Yeni yapılan yönetmeliklere akademisyenlerin de katkı vermesiyle çok daha nitelikli hale geldi. Ancak sonuçlarını gelecekte göreceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Küçük değil, ama büyük deprem de değil"

Ulutaş, 1999 depreminin dış merkezinin Gölcük olmasına, Sakarya il merkezinin de faya 4 kilometre uzakta bulunmasına rağmen can ve mal kaybına yol açtığına işaret ederek, bunun nedeninin de zemin büyütmesine yol açan alüvyon kalınlığı olduğunu söyledi.

Sarsıntının etkisinin önemli olduğunu vurgulayan Ulutaş, şunları aktardı:

"Düzce ve Adapazarı gibi kentler, alüvyon kalınlığının yüksek olduğu ve bu nedenle zemin büyütmesine yol açma olasılığının yüksek olduğu yerlerdir. Yani küçük depremde dahi bir başka yere göre daha büyük etkilenme olasılıkları yüksek olan yerlerdir. Yöreye özel çalışılması gereken yerlerdir. Buralar zemin yapısından dolayı yöreye özgü deprem çalışması gerektiği alanlardır. Dolayısıyla 5.9 gibi bir depremde bile çok etkilenebiliyorlar. Kayalık zemine gelirseniz, oralardakiler hissetmediklerini de söylüyor. Küçük deprem değil bu ama büyük deprem de değil. Orta büyüklükte söylenebilecek deprem zaten 6'ya kadardır; 5.9-6 orta sayabileceğimiz büyüklüktür bu. Buna büyük deprem diyemeyiz."

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