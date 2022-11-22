Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 94 işçi taburcu edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 94 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üretilen bir fabrikada, dün gece yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan işçilere, gerekli müdahaleler yapıldı.

Bir süre gözetim altında tutulan işçiler, daha sonra taburcu edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye başvurmuştu.

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