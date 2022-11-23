Kocaeli'de durdurulan otomobilde 2 kilogram skunk ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan otomobile gizlenmiş 2 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, aracın arka koltuğuna 5 paket halinde gizlenmiş 2 kilogram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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