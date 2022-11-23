Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ovacık Mahallesi Fabrika Caddesi'nde F.A. idaresindeki 34 PRE 99 plakalı cip, H.Z'nin kullandığı 41 HV 970 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler H.Z. ve F.A. ile cipte bulunan T.C. ve C.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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