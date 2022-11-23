Bakan Kurum, Düzce'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu:

DÜZCE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de hasar tespit çalışmalarını 2-3 gün içinde bitireceklerini bildirdi.

Düzce Anıtpark'ta vatandaşlarla sohbet ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi törenini gerçekleştirdiklerini, 85 milyonun içinde olduğu, gönül birliği esasına dayalı dönüşüm süreci yürüteceklerini söyledi.

Gölyaka'daki depremde hiç kimseyi kaybetmedikleri için şükrettiklerini dile getiren Kurum, binalardaki hasarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla en kısa zamanda Elazığ, Malatya, İzmir, Bingöl, Van'daki gibi gidereceklerini aktardı.

Kurum, ihtiyaç olan her yere yardımların götürüldüğünü belirterek, "İhtiyacı olan vatandaşlarımıza gıda, barınma, çadır, geçici barınmayla alakalı AFAD'ımız, Kızılayımız çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda ihtiyaçları gidereceğiz. Çok şükür vatandaşlarımıza hiçbir şey olmadı, sevincimiz o. Öbürlerini de hızlı şekilde gerek hasar, gerek eşya hasar tespitlerini yapacağız, bitireceğiz." ifadesini kullandı.

Hasar tespiti sonrası ağır hasarlı çıkan binalarda oturulmaması gerektiğini bildireceklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Ağır hasarla ilgili hak sahipliği süreci AFAD'ımızla birlikte başlayacak. Biz de TOKİ Başkanlığımız eliyle kalıcı konutlarımızı yapacağız. Tespitleri yapacağız, 2-3 gün içinde tüm Düzce'yi bitireceğiz. O tespitler sonrasında da Valiliğimiz, AFAD'ımız onları duyuracak, vatandaşlarımız hasar durumuna göre eve girecekler. Çünkü biz istiyoruz ki artçı depremler oluyor; hasarlı evlere girmeyelim."

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