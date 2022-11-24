Kocaeli'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.



Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penbegüllü Bulvarı'nda, K.A. idaresindeki 34 CMF 056 plakalı otomobil, S.G'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Yaralanan S.G. ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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