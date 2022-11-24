Kocaeli'nde çeşitli suçlardan aranan 242 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 242 kişiyi gözaltına aldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-21 Kasım tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 90 bin 297 kişiyi inceleyen ekipler, çeşitli suçlardan aranan 242 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

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