Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.



Yavuz Selim Mahallesi 408 Sokak'ta Özlem Y. idaresindeki 34 BYU 405 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Arzu Ç'ye çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Arzu Ç. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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