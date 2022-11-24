Kocaeli'de Öğretmenler Günü kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Anıtpark’ta gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlandı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

















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