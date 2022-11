TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı Kocaeli'de açıldı

KOCAELİ (AA) - TÜV Austria Mobility tarafından hizmete sunulan Türkiye'nin ilk bağımsız jant laboratuvarının açılışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracatı yapılan jantların testleri, uluslararası standartlarda TÜV Austria Mobility'nin Başiskele'deki laboratuvarında gerçekleştirilebilecek.

Daha önce test ve sertifikalandırma işlemleri için yurt dışına gönderilen jantların testlerinin Türkiye'de yapılmasıyla ihracatın önündeki teknik engeller ortadan kalkacak.

TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan, yaklaşık 6 milyon liralık yatırımla kurulan jant laboratuvarıyla ilgili AA muhabirine, şirketlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen, aynı zamanda akreditasyona sahip bağımsız test kuruluşu olduğunu söyledi.

Bağımsız test kuruluşu olarak otomotiv sektöründe hem araçların hem de komponentlerin testleriyle ilgili hizmet verdiklerini belirten Doğan, bu işleri yapmak için yola 20 yıl önce çıktıklarını kaydetti.

Doğan, o günden bugüne sürekli olarak hem kadrolarıyla hem yatırımlarıyla sektöre fayda sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Burada bulunma amacımız olan jant laboratuvarı da yine Türkiye'deki jant üreticilerine hizmet vermek amaçlı direkt Türkiye'den testlerini tamamlayabilmek amaçlı bir yatırımımızdır. Sadece jant konusunda yatırımlarımız yok, bu sadece bugünkü yatırımımız ve burada bulunma sebebimiz. Bunun haricinde diğer çalıştığımız alanlarda özellikle elektrikli araçların bataryaları, şarj istasyonu konularında da yine araştırmalarımız ve yatırımlarımız devam etmekte." diye konuştu.

- "Hedefimiz, yurt dışına ödenen 2 milyon avroluk bütçeyi ülkemize bırakmak"

Bunun yatırımın ilk basamağı olduğunu aktaran Doğan, şu anda ilk hedeflerinin Türkiye'deki jant üreticilerinin testlerini burada gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de şu an 25 milyon civarında jant üretimi olduğunu biliyoruz. Bunun da yüzde 75'ini ihracat ediyorlar. O yüzden amacımız, Türkiye'deki üreticilerin jantlarını test etmek ama tabii ilerleyen dönemlerde yapacağımız AR-GE çalışmaları ve ilave çalışmalarımız, araştırmalarımız sonrasında ikinci kademe yatırımlarla yurt dışı üreticilere de destek vermeyi hedefliyoruz.

Yurt dışına giden test ve belgelendirme maliyetlerinin 2 milyon avro civarında olduğunu düşünüyoruz. Amacımız ilk yıl sadece Türk müşteriler hedefken, yapacağımız yatırımlarla yurt dışı müşterileri ama 2 yıl içerisinde Türk üreticilerin yurt dışına ayırdığı bu kaynağı Türkiye'ye bırakmak istiyoruz."

Doğan, TÜV Austria otomotiv grubunun Viyana'da test merkezi bulunduğunu ifade ederek, şunları paylaştı:

"Onun haricinde jantla ilgili Çin'de test merkezi var. İlk defa Türkiye'de bizim aracılığımızla şu an bu laboratuvarı kurduk. Şu an gündemde sadece jant laboratuvarı olmadığı için farklı alanlarda, farklı konularda tabii ki lokasyon olarak farklı laboratuvarlar kurulacak ama bunun için jant için aynı şeyi söylemem şu an mümkün değil, farklı konular için düşünüyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana kadromuzu genişleterek devam ediyoruz. Dolayısıyla amacımız, şu anki ilk adımda mevcut kadromuzu ilave yatırımlarımızla yaklaşık 2 katına çıkarmak. Ama hedefimiz, yurt dışına ödenen 2 milyon avroluk bütçeyi ülkemize bırakmak."

Laboratuvarın açılış kurdelesi Doğan, TÜV Austria Mobility yöneticileri, otomotiv sektörü üreticileri, sektör dernekleri, kurum ve kuruluş temsilcilerince kesildi.

Doğan, TÜV Austria Mobilty'de emeği geçen çalışanlara plaket verdi. Katılımcılar, daha sonra laboratuvarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.