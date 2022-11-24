Karamürsel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı
Karamürsel ilçesi 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanı verilişinin kabulü olan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından emekli olan öğretmenlere, hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi.
Daha sonra "Öğretmenler Candır" adlı skeci, "Ölümsüz Öğretmenler" oratoryosu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Program, şehit öğretmenlerin adlarının okunması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa, Karamürsel kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.