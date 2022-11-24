Kocaeli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Hereke mevkisinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çıplak halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme yapan ekipler, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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