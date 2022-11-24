Kocaeli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

D-100 kara yolu Hereke mevkisinde dün yol kenarında bulunan ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın cesedinin, kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.

Cesedin, eşi ve ailesinin 2 gündür haber alamadığı Irak uyruklu 29 yaşındaki S.A.S'ye ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldığı, S.A.S'nin cenazesinin, ailesinin yaşadığı Yalova'da defnedileceği öğrenildi.



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