Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli mecralarda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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