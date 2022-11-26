Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.



Bölgede dün akşam etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

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