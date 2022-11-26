Kocaeli'de 72 şişe kaçak alkol ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan otobüste 72 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İzmit ilçesinde yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir otobüs durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 72 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına aldı.

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