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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de kalp hastalığı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi

AA

Kocaeli'de kalp hastalığı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayhan Aydın, kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Aydın için yarın Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği bildirildi.

Evli ve 2 çocuk babası Aydın'ın cenazesi, törenin ardından Kartepe'deki Acısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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