Kocaeli'de servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si yolcu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden İbrahim V. idaresindeki 41 P 8271 plakalı servis midibüsü, Kuruçeşme mevkisinde İzzet O'nun kullandığı 54 TF 970 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrularak su kanalına düşen iki araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile biri hamile 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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