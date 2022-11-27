Kocaeli'de poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafta sonları çocuklara ücretsiz poğaça yaparak dağıtan kişi, imalathanesinde ölü bulundu.

Şehitler Mahallesi'nde oturan 62 yaşındaki poğaça ustası Burhan Yalçın, çocuklara poğaça pişirmek için mahalledeki iş yerine gitti.

Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, iş yerinde Yalçın'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yalçın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Yalçın'ın cenazesi, otopsi sonrası Kavaklı Camisi'nde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süre önce akciğer kanseri hastalığını atlatan "Burhan Usta" lakaplı Yalçın'ın hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı ve mahallenin çocuklarına ücretsiz dağıttığı öğrenildi.



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