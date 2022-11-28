Kocaeli'de kalp rahatsızlığından vefat eden polis memurunun cenazesi defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ayhan Aydın, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Aydın (51) için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, emniyet müdürleri ve meslektaşları katıldı.

Aydın'ın özgeçmişinin okunduğu törende, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, Aydın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Törenin ardından Aydın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kartepe ilçesindeki Seyyide Aişe Hatun Camisi'ne getirildi.

Burada eşi Nurhayat Aydın ve çocukları, taziyeleri kabul etti.

Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Acısu Merkez Mezarlığında toprağa verildi.





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