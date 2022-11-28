Kocaeli'de iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iskeleden düşen inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi 1484 Sokak'ta bulunan bir inşaatta, dış cephe çalışması yapan Hikmet Yıldız (35), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikteki iskeleden düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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