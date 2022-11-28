Kandıra Belediyesi sokak hayvanları için kulübe yaptı

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KOCAELİ (AA) - Kandıra Belediyesi, evlerinin önünde sokak hayvanlarını besleyen vatandaşların talebi üzerine, kediler için kulübe yaptı.



Fen İşleri Müdürlüğünce ahşaptan imal edilen 2 yuva, Alaybey Mahallesi sakinlerine teslim edildi.



Mahalle sakinlerinden Zeynep Erduvan, gazetecilere, komşularıyla evinin yakınında yaklaşık 20 kedi ve köpeğe baktıklarını belirterek, sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları için belediyeden yuva talep ettiklerini bildirdi.

Kış aylarında, kedilerin çoğunu evde beslediğini aktaran Erduvan, "Üşüyorlar, kıyamıyorum. Bunlara bir yuva istiyordum. Kandıra Belediyesi Beyaz Masa'ya başvurduk, iki kedi evi geldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.













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