Başiskele'de üniversite öğrencilerinin ailelerine destek

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KOCAELİ (AA) - Başiskele Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin ailelerine, 2'şer bin liralık eğitim yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Yasin Özlü öğrenim desteği duyurusunu, "Başarı Sizden, Destek Bizden" sloganıyla yaptı.



Duyurunun ardından öğrencilerin ekonomik zorluk çekecek ailelerine, destek verilmesi için çalışma yürütüldü.

Başvuruların 6 Kasım’da sona erdiği eğitim desteğinden faydalanacak öğrenciler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu’nca belirlendi.

Değerlendirmelerin ardından, destek almaya hak kazanan öğrenci velilerinin banka hesaplarına tek seferlik 2'şer bin lira yatırıldı.

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