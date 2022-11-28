Kocaeli'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.





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