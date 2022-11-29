Kocaeli'de arkadaşını silahla öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de arkadaşını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki olarak maktul Levent Bat'ın babası Nedim, ağabeyleri Mert ve Muharrem Bat, tutuklu sanık İbrahim Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık İbrahim Ö, bugüne kadar olanları dürüstçe anlattığını söyledi. Olayın kazayla olduğunu öne süren İbrahim Ö, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Süreç

Kocaeli'de 21 Haziran 2020'de silahla göğsünden ağır yaralanan Levent Bat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si savcılıkça serbest bırakılmış, İbrahim Ö. tutuklanmış, T.S. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İbrahim Ö'nün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.





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