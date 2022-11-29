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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük'ten kısa kısa

AA

Gölcük'ten kısa kısa

KOCAELİ (AA) - Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında kurulan üretim mutfağında yemek yaparak aşçı olmayı öğreniyor.

Öğrencilerin aşçılık eğitimi alması için okulda mutfak kuruldu. Öğretmen Şirin Gençkan rehberliğinde aşçılık bölümünden 72 öğrenci mutfakta yemek yapıyor.

Yemekler öğrencilerce öğle yemeğinde uygun fiyatla tüketilirken, 30 öğrenciye de yemek bursu veriliyor.

Okul müdürü Hüseyin Gürlagap, gazetecilere, "Öğrenciler, 4. yılında iş gücü piyasasında staj yapmaktadır. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın fırın projesi kapsamında okulumuza ekmek üretim tesisini 2 milyonluk yatırımla kazandırmanın haklı gurunu yaşıyoruz." dedi.

- Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde 3 hekim göreve başladı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne atanan bir kardiyoloji, iki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekim göreve başladı.

Başhekim Sertan Acar, gazetecilere, hekim kadrolarının güçlenirken poliklinik sayısının da artığını belirterek, artan hekim kadrosuyla vatandaşlara kaliteli hizmet verdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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