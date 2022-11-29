Kocaeli'de inşaat malzemesi çalmakla suçlanan şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 50 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli G.Ş'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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