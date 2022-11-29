Meslektaşını rahatsız ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında uzaklaştırma kararı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) görevli meslektaşını rahatsız ettiği ileri sürülen öğretim üyesi hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, KOÜ öğretim görevlisi Ş.K, dün Umuttepe yerleşkesine gelerek kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle İstanbul Üniversitesinde öğretim üyesi olduğu öğrenilen B.A'dan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri, B.A'nın polis merkezinde ifadesini aldı.

B.A. hakkında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi.

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