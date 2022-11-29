Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15-26 Kasım'da kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ile 6 gram bonzai ele geçirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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