Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 yaya yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çarpışan iki otomobil, o sırada kendi aracına binmeye çalışan bir kişinin üzerine savrularak yaralanmasına neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi 1044 Sokak'ta ilerleyen D.D. yönetimindeki 06 GCU 32 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki 34 KU 4347 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobiller o sırada marketten çıkıp aracına binmek üzere olan Hasan P.'ye çarptı.

Kazada yaralanan Hasan P. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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